Гройсман нашел виновных в том, что в стране замерзают города

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возмущен ситуацией, сложившейся с теплоснабжением в ряде населенных пунктов Украины, и грозит мэрам отстранением от должности в случае нерешения проблемы отопительного сезона.
«Я требую положить этому конец (перебоям с теплоснабжением в населенных пунктах — Ред). А если речь идет о том, что какие-то мэры не умеют это сделать, — буду обращаться к парламенту отстранять их с занимаемых должностей», — сказал он, открывая заседание правительства в среду.
При этом Гройсман заявил, что якобы был вынужден заниматься 24 часа в сутки разблокированием вопроса теплоснабжения в Кривом Роге, Павлограде, Херсоне.
Он констатировал, что 90% мэров городов — «нормальные адекватные люди», но есть и такие, которые «не могут сделать элементарные вещи».
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