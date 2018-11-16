Некоторые мэры в стране вовсе не готовились к зиме

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что мэры некоторых городов, у которых возникли проблемы с запуском отопительного сезона, раньше отчитывались, что подготовка к зиме проходит нормально. Об этом он сказал журналистам в Виннице, сообщает Укринформ.
«Конечно, это непростой процесс, но надо готовиться заблаговременно. Когда закончился один отопительный сезон, уже тогда надо начинать готовиться к следующему. Но когда не готовились, но при этом отчитывались очень часто, что у них все нормально, то таким образом просто несправедливо повели себя по отношению к людям», — сказал Гройсман.
По его словам, многие мэры смогли подготовить свои города к зиме свовременно. Правительство со своей стороны пыталось помогать. «Мы все сделали для того, чтобы государственная компания „Нафтогаз Украины“ закупила достаточно количество газа, но „Нафтогаз“ не может его выдавать бесплатно. Должны быть контракты. Мы приняли решение о реструктуризации долгов, мы 5 октября приняли решение о начале отопительного сезона», — напомнил премьер-министр.
Дальше власть на местах должна была бы принять необходимые решения, заключить с Нафтогазом соглашения и воспользоваться реструктуризацией долга. «Те, кто это сделал, у того нет проблем. А те, кто не сделал, начали шантажировать людей. Поэтому я вынужден вмешаться через решение чрезвычайной комиссии для того, чтобы запустить тепло. Фактически мы делаем то, чем заниматься не должны», — сказал Гройсман.
Он отметил, что сейчас кое-кто пытается переложить ответственность местной власти на правительство. «Все умные люди знают, что у правительства нет котельной, которую надо запустить, и не работники правительства идут по этажам для того, чтобы выпустить из системы воздух, и не представители правительства обеспечивают теплосеть работой. Это все делает местная власть», — отметил премьер-министр.
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