Трамп назначает дизайнера сумок послом США в Южной Африке

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении назначить дизайнера сумок Лару Бэнкс следующим послом США в Южной Африке.

В заявлении Белого дома отмечается служба Лары Бэнкс в Совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди, а также ее прошлое школьное образование, полученное в Южной Африке.

Согласно пресс-релизу, дизайнер говорит на двух из одиннадцати официальных языках Южной Африки.

Кроме того, как отмечает телеканал CNN, Бэнкс остается членом гольф клуба Mar-a-Lago, принадлежащего Трампу. По данным СМИ, здесь дизайнер отмечала свадьбу своей дочери.