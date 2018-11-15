Германия требует закрыть сайт «Миротворец»

МИД Германии осудил включение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в список портала «Миротворец», подтвердив намерение добиться от Киева закрытия сайта. Об этом сообщает Die Zeit.

«В прошлом мы четко высказали нашу позицию украинской стороне. Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта, и мы сделаем это сейчас», — приводит издание слова официального представителя ведомства. Die Zeit отмечает, что в прошлый раз Киев отреагировал на требования немецкого внешнеполитического ведомства, ответив, что сайт работает на сервере, расположенном за пределами страны.

В список портала «Миротворец» Герхард Шрёдер попал после того, как 6 ноября было опубликовано его интервью с Aachener Nachrichten. В нем он указал на то, что вхождение Крыма в состав России уже стало реальностью вне зависимости от мнения об этом событии.

«Вы всерьез полагаете, что в будущем президент России пересмотрит это решение? Эта реальность, которую рано или поздно придется признать», — сказал он журналистам. Кроме того, Шрёдер прокомментировал свое участие в газовых проектах России (в 2016 году он возглавил компанию Nord Stream 2 AG, оператора строительства газопровода «Северный поток — 2»). Свою деятельность на этом направлении он объяснил «стратегическим интересом Германии».

Вскоре после этого создатели портала «Миротворец» внесли его в «чистилище» — список лиц, поддерживающих политику России. «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляция общественно значимой информацией, антиукраинская пропаганда, попытка легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины» — значится в анкете Шрёдера список выдвинутых против него обвинений.