Кабинет Мэй посыпался: второй британский министр подал в отставку

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters. Причины такого решения не называются.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о том, что министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку, объяснив решение несогласием с планом Лондона по выходу страны из ЕС.