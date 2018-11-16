В Испании начали судить двух активисток Femen

Суд над двумя активистками феминистского движения Femen, устроившими акцию в соборе Альмудена в центре Мадрида, начался в пятницу в Испании. Об этом сообщила газета El Periodico.
По ее информации, в июне 2014 году полуобнаженные девушки приковали себя к кресту в церкви, выступая за права женщин делать аборт. Их обвиняют в оскорблении религиозных чувств. Прокуратура Испании просит для активисток девять месяцев лишения свободы.
Сами девушки заявили на суде, что не стремились задеть чувства верующих. Активистки заверили, что своей акцией хотели спровоцировать начало социальных дебатов по вопросу абортов.
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