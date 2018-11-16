В феврале начнется новый судебный процесс против Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь должен предстать перед судом в качестве обвиняемого. Как сообщило в пятницу агентство ANSA, суд города Бари принял решение привлечь политика по делу о девушках сопровождения. Первое заседание назначено на 4 февраля 2019 года.

Речь идет о скандальном деле, когда ныне 82-летний политик возглавлял правительство. Оно предшествовало другому не менее громкому делу об обвинениях в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних по вызову (так называемое «дело Руби»). Барийское расследование до сих пор было сконцентрировано на молодом предпринимателе Джанпаоло Тарантини, который в целях привлечения внимания Берлускони, неравнодушного к женскому полу, поставлял ему девушек для эскорта. За эти услуги предприниматель получал подряды на выгодные госзаказы.

Берлускони обвиняется в том, что он заплатил Тарантини, чтобы тот солгал следствию о своих интересах и природе отношений с ним. Адвокаты политика уже заявили, что уверены в оправдательном приговоре.

Ранее Берлускони был окончательно оправдан по обвинению в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Однако его привлекли по смежному делу о даче взятки за ложные показания на этом процессе.

До сих пор Берлускони, трижды возглавлявшего правительство, удалось приговорить только по делу о финансовых махинациях его компании «Медиасет». Ему пришлось на протяжении года выполнять общественно-полезные работы, на которые с учетом преклонного возраста был заменен тюремный срок. Приговор стоил ему кресла в Сенате, которого он был лишен, и невозможности баллотироваться на выборах на протяжении нескольких лет. Сейчас этот запрет снят.

События, предшествовавшие 2008-2009 годам, когда Берлускони вновь был избран премьером, легли в основу последнего фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино «Лоро» (Loro — «Они»). По сюжету фильма молодой предприниматель из Бари, прототип Тарантини, пытается привлечь внимание могущественного политика, сняв на Изумрудном берегу виллу напротив его летней резиденции и населив ее красивыми девушками. Экс-премьер переживает кризис семейной жизни (в 2009 году последовал его бракоразводный процесс Берлускони с Вероникой Ларио — Ред.) и поддается на «приманку».