Активистка Femen в Париже попыталась помешать проезду кортежа Трампа

Активистка феминистского движения Femen попыталась в воскресенье помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа, направлявшегося к месту церемонии у Триумфальной арки в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны. Прямую трансляцию прибытия глав государств и правительств во французскую столицу вел телеканал TF1.

Обнаженная по пояс девушка выбежала на Елисейские Поля. У нее на груди были надписи, среди которых — «Лицемерие». Подбегая к кортежу, она кричала «Фейковые миротворцы». Тут же ее увели сотрудники полиции.

Напомним, в субботу три активистки Femen попытались организовать акцию у Триумфальной арки, однако сразу же были задержаны стражами порядка.

За обеспечением порядка в Париже в воскресенье следят 10 тыс. полицейских и жандармов. В местах основные мероприятий в рамках программы празднования установлены периметры безопасности.