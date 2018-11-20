Литва пригрозила выйти из Интерпола в случае, если его возглавит россиянин

Сейм Литвы принял резолюцию, по которой страна покинет Интерпол, если его главой будет назначен россиянин Александр Прокопчук, на данный момент занимающий пост вице-президента организации. Об этом сообщает агентство Delfi.
За резолюцию о «немедленном» выходе Литвы из Интерпола в случае избрания Прокопчука проголосовали 88 депутатов, семь воздержались. «Если руководителем Интерпола будет избран А. Прокопчук, то будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации», — цитирует агентство резолюцию сейма.
Кроме того, глава МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса отметила, что если главой организации будет избран россиянин, то «Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы [над политическими оппонентами Москвы]».
Прокопчук является одним из претендентов на кресло главы Интерпола после того, как предыдущий руководитель организации Мэн Хунвэй подал в отставку. В октябре последний был задержан в Китае по подозрению в коррупции. Конкурентом Прокопчука на пост президента организации является выходец из Южной Кореи и.о. президента организации Ким Ченг Янг.
Ранее также группа американских сенаторов выразила протест против кандидатуры Прокопчука и сравнила россиянина во главе Интерпола с «лисой в курятнике».
О намерении приостановить членство в Интерполе в случае победы представителя РФ заявлял и глава МВД Украины Арсен Аваков.
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