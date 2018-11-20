США могут ввести ограничения на экспорт новых технологий

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения санкций на экспорт передовых американских технологий для защиты лидерства в сфере инноваций в гонке с Китаем. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на уведомление, которое Бюро промышленности и безопасности при минторге США вынесло на открытое обсуждение 19 ноября.

По данным предварительного уведомления о предлагаемом изменении, опубликованном в официальном журнале Федерального правительства США, некоторые новейшие технологические разработки, которые играют важную роль в национальной безопасности, на данный момент не включены в Список торгового контроля США. В перечень технологий, которые могут попасть под экспортный контроль, входят биотехнологии, включая геномную и генную инженерию, разработки в таких областях, как искусственный интеллект и машинное обучение, распознавание речи, автоматизированные алгоритмы анализа, нейронные интерфейсы, микро-дроны и другие. По данным газеты, предложение Бюро промышленности и безопасности связано с обеспокоенностью Белого дома и бизнесменов США возможностью кражи интеллектуальной собственности американских компаний Китаем.

15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с «кражей» Китаем интеллектуальной собственности и технологий США, а также «несправедливой торговой практикой» китайской стороны США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа — 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 млрд и $16 млрд соответственно.

В конце октября госсекретарь США Майкл Помпео назвал неприемлемым хищение американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, подчеркнув, что такое поведение недопустимо для страны, которая претендует на звание сверхдержавы и мирового лидера. Министерство юстиции США 30 октября предъявило обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая, а также работающим на них лицам, которые занимались кибервзломами в том числе американских авиастроительных компаний. Им вменяется в вину кража технологий для производства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, которые используются в пассажирских авиалайнерах американского и европейского производства.