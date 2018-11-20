Войти
Минэкономики против идеи поменять правила начисления ЕСВ
госфинансы
Минэкономики против идеи поменять правила начисления ЕСВ
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
коррупция
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

планы
RSS

США могут ввести ограничения на экспорт новых технологий

326
США могут ввести ограничения на экспорт новых технологий

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения санкций на экспорт передовых американских технологий для защиты лидерства в сфере инноваций в гонке с Китаем. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на уведомление, которое Бюро промышленности и безопасности при минторге США вынесло на открытое обсуждение 19 ноября.

По данным предварительного уведомления о предлагаемом изменении, опубликованном в официальном журнале Федерального правительства США, некоторые новейшие технологические разработки, которые играют важную роль в национальной безопасности, на данный момент не включены в Список торгового контроля США. В перечень технологий, которые могут попасть под экспортный контроль, входят биотехнологии, включая геномную и генную инженерию, разработки в таких областях, как искусственный интеллект и машинное обучение, распознавание речи, автоматизированные алгоритмы анализа, нейронные интерфейсы, микро-дроны и другие. По данным газеты, предложение Бюро промышленности и безопасности связано с обеспокоенностью Белого дома и бизнесменов США возможностью кражи интеллектуальной собственности американских компаний Китаем.

15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с «кражей» Китаем интеллектуальной собственности и технологий США, а также «несправедливой торговой практикой» китайской стороны США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа — 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 млрд и $16 млрд соответственно.

Читайте также: Ryanair будет летать из Киева в Афины, Пафос, Софию, Манчестер и Дублин

В конце октября госсекретарь США Майкл Помпео назвал неприемлемым хищение американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, подчеркнув, что такое поведение недопустимо для страны, которая претендует на звание сверхдержавы и мирового лидера. Министерство юстиции США 30 октября предъявило обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая, а также работающим на них лицам, которые занимались кибервзломами в том числе американских авиастроительных компаний. Им вменяется в вину кража технологий для производства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, которые используются в пассажирских авиалайнерах американского и европейского производства.

США, технологии, Китай
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 ноября 2018
Понедельник, 19 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016