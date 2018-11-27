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Первый владелец «евробляхи» растаможил свой 15-летний автомобиль за 50 тысяч

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Первый владелец «евробляхи» растаможил свой 15-летний автомобиль за 50 тысяч

Черновицкая таможня Государственной фискальной службы (ГФС) оформила первый транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) — 28,77 тыс. грн и НДС (20%) — 15,96 тыс. грн», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

«Таким образом через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс. грн. Таким образом экономия составила 34,5 тыс. грн», — отмечается в сообщении.

В ГФС напомнили, что до 25 ноября, когда вступил в силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией, импорт этого автомобиля был бы невозможен из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет.

Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8 500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и которое декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

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Кроме того, при ввозе для постоянного пользования транспортных средств, бывших в употреблении, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

евробляхи
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