Первый владелец «евробляхи» растаможил свой 15-летний автомобиль за 50 тысяч

Черновицкая таможня Государственной фискальной службы (ГФС) оформила первый транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) — 28,77 тыс. грн и НДС (20%) — 15,96 тыс. грн», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.
«Таким образом через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс. грн. Таким образом экономия составила 34,5 тыс. грн», — отмечается в сообщении.
В ГФС напомнили, что до 25 ноября, когда вступил в силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией, импорт этого автомобиля был бы невозможен из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет.
Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8 500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и которое декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.
Кроме того, при ввозе для постоянного пользования транспортных средств, бывших в употреблении, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.
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