В декабре пройдет крупнейшее с 2014 года IPO

В середине декабря в Японии ожидается одно из крупнейших в истории IPO — речь идет о первом публичном размещении акций мобильного подразделения компании SoftBank, которая установила ориентировочную цену на уровне 1,5 тыс. иен за одну акцию ($13,2), сообщает Financial Times.
При указанной цене за бумагу капитализация мобильного подразделения Softbank составит почти 7,2 трлн иен ($63 млрд), а если на IPO будет продано 37% акций, это принесет компании около $23 млрд.
Эта сумма вплотную приближается к абсолютному рекорду в $25 млрд, уставленному в 2014 году китайской группой компаний Alibaba на Нью-Йоркской бирже.
Такая высокая цена за акцию, а также отсутствие обычного для таких запусков ценового коридора, говорит о том, что руководство компании не сомневается в успехе публичного размещения, отмечают аналитики, опрошенные газетой.
Датой листинга на Токийской фондовой бирже назначено 19 декабря, 87% всех выпущенных акций предназначены для продажи частным японским инвесторам.
SoftBank — крупный телекоммуникационный холдинг, который развивает широкополосный доступ в Интернет, обеспечивает услуги обычной и сотовой с телефонии, разрабатывает видеоигры, строит дата-центры. У компании также есть подразделение SB Energy, которое работает в сфере энергетики.
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