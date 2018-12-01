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Полиция применила силу против протестующих в Париже

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Полиция применила силу против протестующих в Париже

Первые стычки «желтых жилетов» с полицией в центре Парижа завершились задержанием двух человек. Как сообщил в субботу телеканал CNews, полицейские применили газ против участников протеста.

По его данным, группа манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон, установленный на съезде с многолучевого кругового перекрестка на площади Звезды — Шарля де Голля. На протяжении довольно длительного времени несколько человек, находясь вплотную к стражам порядка, выкрикивали что-то в их адрес, манифестанты бросали в сторону оцепления какие-то предметы. Непосредственно момент задержания не попал в объективы, однако сейчас часть площади, где находится Триумфальная арка, затянута дымом от газовых гранат, а небольшие отряды полиции пытаются не допустить особо активных протестующих на проезжую часть.

Ранее телеканал BFM сообщал, что министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыл на Елисейские поля, чтобы поддержать полицейских, которые стоят в оцеплении, организованном в преддверии предстоящих акций протеста движения «желтых жилетов».

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Парижская полиция оцепила часть Елисейских полей, с 06:00 по местному времени (08:00 по Киеву) у всех желающих попасть на перекрытую для автомобилей часть этой торговой улицы проверяют документы — эта мера безопасности будет действовать до ночи воскресенья. Тем временем, как следует из видеокадров, которые в субботу транслируют местные телеканалы, группы людей в желтых жилетах уже начали собираться перед полицейскими заграждениями. В частности, толпа из примерно около сотни человек находится перед кордоном со стороны Триумфальной арки.

Франция, Желтые жилеты
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