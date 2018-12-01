Концерты «Аквариума» в Украине перенесены

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов, которые были запланированы в декабре 2018 года в Украине.

«Всем, кто хотел прийти на украинские концерты „Аквариума“ в декабре 2018-го. К сожалению, по причинам форс-мажора наш тур по Украине сейчас не может состояться», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Что именно имеется в виду, музыкант не уточнил. Отметим, что в ряде регионов страны с 26 ноября введено военное положение.

Гребенщиков подчеркнул, что концерты не отменяются, а переносятся на более «разумное время». «Надеемся, что на июнь», — добавил он.