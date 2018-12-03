Войти
Гройсман назвал «Северный поток-2» формой войны РФ против Европы
позиция
Гройсман назвал «Северный поток-2» формой войны РФ против Европы
Трамп заявил о победе в торговой войне с Китаем
дружба народов
Трамп заявил о победе в торговой войне с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медицина
RSS

В Украине запретили «Эспумизан»

1 3745
В Украине запретили «Эспумизан»

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства «Эспумизан». Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

«В соотвествии с Конституцией Украины, ст.ст. 15, 22, 55 Закона Украины „Основы законодательства Украины о здравоохранении “, ст.ст. 15, 21 Закона Украины „О лекарственных средствах“... по показателю МКЯ „Описание“ письма ООО „БаДМ“ от 26.11.2018 № 330/18/0924/233 (о наличии в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений), и учитывая, что основным признаком серии лекарственного средства является ее однородность: запрещающий реализацию, хранение и применения лекарственного средства ЕСПУМИЗАН® L, капли оральные, эмульсия, 40 мг / мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой, по 1 флакону в картонной коробке, серии 82031, производства БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия (регистрационное удостоверение № UA / 0152/01/01)», — сказано в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие лекарственного средства ЕСПУМИЗАН® L, капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке, серии 82031, производства БЕРЛИН-Хеми АГ, Германия и принять меры по изъятию его из оборота путем возврата поставщику (производителю) и/или уничтожения.

Субъекту хозяйствования, при наличии указанного лекарственного средства, необходимо уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения о принятых мерах по выполнению данного распоряжения. В случае уничтожения отходов лекарственного средства, в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы по месту нахождения копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства. При последующих поставках лекарственного средства предприятие должно принять меры по предотвращению приобретения, реализации и применению лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

запрет, эспумизан
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Евгений Куцевол
Евгений Куцевол 7 минут назад

Наскільки я розумію була заборона на препарат "ЕСПУМИЗАН® L, капли оральные, эмульсия, 40 мг / мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой, по 1 флакону в картонной коробке, серии 82031, ...". Зазаначена конкретна серія "82031", що на мій погляд вказує на те, що існують й інші серії цього препарата. Тобто виходить, що заборонили лише кокретну серію, а не весь препарат взагалі. Навіщо тоді писати що заборонили весь "Еспумізан" Чи я помиляюся? Чи просто комусь хочеться, дуже хочеться запустити хвильку невдоволення серед населення? не кажу про більше

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 3 декабря 2018
Воскресенье, 2 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016