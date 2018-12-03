За осень погода в Украине побила сразу 8 температурных рекордов

Зима пришла в Украину на две недели раньше климатической нормы. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории.

«Календарная осень закончилась, но метеорологическая зима пришла в столицу еще 13 ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла через 0° С в сторону понижения. Это произошло на две недели раньше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Указывается, что средняя температура воздуха нынешней осенью составила + 9,4ºС, что на 1,4° С выше климатической нормы, в течение сезона были зафиксированы 8 температурных рекордов.

Метеорологическая осень оказалась короткой и продолжалась с 23 сентября по 12 ноября — лишь 51 день, но самой короткой остается осень 1919 года — тогда она длилась 31 день.

Холодное всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,4 градусов мороза, а жарче всего — 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла + 31,9 ° С.