Виктор Янукович хочет вместо суда поехать в Израиль

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет участвовать в очередном заседании суда по делу о госизмене даже по видеосвязи, рассказал российскому РБК его адвокат Александр Горошинский.

«Закон запрещает участие в судебных заседаниях лицам, страдающим тяжким заболеванием. Завтра я предоставлю все необходимые медицинские документы», — рассказал адвокат.

Напомним, 18 ноября бывший президент Украины был госпитализирован в московский НИИ им. Склифосовского с подозрением на травмы позвоночника и коленного сустава, которые, предположительно, он получил во время игры в теннис.

На своей странице в Facebook Горошинский написал, что во вторник, 4 декабря, он встретился в Москве с хирургом Эялем Аттиасом, который приехал в Москву для осмотра экс-президента Украины. По утверждению Горошинского, Аттиас счел ситуацию «очень серьезной» и заявил о необходимости дополнительного обследования, которое врач хотел бы провести в Израиле и обсудит это с Януковичем.

Ранее Янукович отказался от участия в заседании суда, назначенного на 19 ноября. Там экс-президент должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Горошинский объяснил отказ Януковича от участия в заседании по видеосвязи тем, что он не может встать с кровати и самостоятельно передвигаться. Заседание было перенесено на 5 декабря.

В Украине бывшего президента подозревают в госизмене. Обвинение запрашивает для Януковича 15 лет лишения свободы.