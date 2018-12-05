Войти
АПК
Украина с июля уже экспортировала 19,1 млн тонн зерновых
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем
дружба народов
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

В НБУ рассчитывают на рост кредитования в 2019 году

342
В НБУ рассчитывают на рост кредитования в 2019 году

Национальный банк рассчитывает на рост темпов кредитования в следующем году. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола по итогам работы банковской системы, передает Экономическая правда.

«В 2018 году темпы кредитования населения росли очень высокими темпами. Темпы роста составляли около 40% год к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года, и мы ожидаем, что в следующем году рост кредитования продолжится», — заявила Рожкова.

По ее словам, лидером было потребительское кредитование или залоговые кредиты.

«Очень многие банки пошли в этот сегмент поскольку он высокодоходный и широко диверсифицирован. Несмотря на столь высокий темп роста мы не видим системных рисков в этом направлении», — добавила Рожкова.

Тем не менее, в 2019 году в процессе диагностики НБУ планирует уделить особое внимание потребительскому кредитованию для того, чтобы понять, насколько этот портфель может выдерживать нагрузки в случае каких-то кризисных условий.

«Ипотека начинает восстанавливаться, хотя тенденции неустойчивы», — сказала Рожкова.

Что касается кредитования корпоративного сектора, то сейчас статистика не дает понимания полной картины — в течение 2018 года банки осуществляли много реструктуризаций и списаний ранее зарезервированных активов.

Читайте также: ЕС вводит санкции за выборы на Донбассе

«Кредитование заемщиков, которые не допустили агрессивных дефолтов в течение кризисного периода, растет достаточно высокими темпами — 23% год к году в гривне и 17% год к году в валюте. Банки концентрируются на кредитовании сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности», — констатировала первая заместитель главы НБУ.

«Мы видим рост кредитования оборотных средств. Бизнес положительно настроен и готов брать кредиты. Банки также ожидают, что в течение следующих 12 месяцев кредитования роста», — резюмировала Рожкова.

банки, НБУ, кредитование
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 декабря 2018
Вторник, 4 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016