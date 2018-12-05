В НБУ рассчитывают на рост кредитования в 2019 году

Национальный банк рассчитывает на рост темпов кредитования в следующем году. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола по итогам работы банковской системы, передает Экономическая правда.

«В 2018 году темпы кредитования населения росли очень высокими темпами. Темпы роста составляли около 40% год к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года, и мы ожидаем, что в следующем году рост кредитования продолжится», — заявила Рожкова.

По ее словам, лидером было потребительское кредитование или залоговые кредиты.

«Очень многие банки пошли в этот сегмент поскольку он высокодоходный и широко диверсифицирован. Несмотря на столь высокий темп роста мы не видим системных рисков в этом направлении», — добавила Рожкова.

Тем не менее, в 2019 году в процессе диагностики НБУ планирует уделить особое внимание потребительскому кредитованию для того, чтобы понять, насколько этот портфель может выдерживать нагрузки в случае каких-то кризисных условий.

«Ипотека начинает восстанавливаться, хотя тенденции неустойчивы», — сказала Рожкова.

Что касается кредитования корпоративного сектора, то сейчас статистика не дает понимания полной картины — в течение 2018 года банки осуществляли много реструктуризаций и списаний ранее зарезервированных активов.

«Кредитование заемщиков, которые не допустили агрессивных дефолтов в течение кризисного периода, растет достаточно высокими темпами — 23% год к году в гривне и 17% год к году в валюте. Банки концентрируются на кредитовании сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности», — констатировала первая заместитель главы НБУ.

«Мы видим рост кредитования оборотных средств. Бизнес положительно настроен и готов брать кредиты. Банки также ожидают, что в течение следующих 12 месяцев кредитования роста», — резюмировала Рожкова.