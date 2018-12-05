ЕС вводит санкции за выборы на Донбассе

Послы 28 стран Европейского союза согласовали решение о введении санкций за организацию и проведение прошедших в ноябре выборов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их данным, ограничительные меры будут объявлены против по меньшей мере девяти человек, которые причастны к этому. Кто именно будет внесен в санкционный список, СМИ не уточняют.

Решение должен одобрить Совет ЕС, только после этого оно вступит в законную силу. Плановое заседание должно состояться 10 декабря. Официально его повестка не раскрывается.

О том, что страны ЕС начали обсуждать расширение санкций из-за псеводовыборов на Донбассе, 1 декабря сообщал глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович.

Выборы глав непризнанных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. В Донецке победу одержал Денис Пушилин, в Луганске — Леонид Пасечник.

Итоги «выборов» не признала ни Украина, ни мировое сообщество.