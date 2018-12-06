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Валютные резервы НБУ выросли до $17,7 миллиарда

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Валютные резервы НБУ выросли до $17,7 миллиарда

Международные резервы Украины за ноябрь 2018 года выросли на 5,8% или на 974,5 миллиона долларов — до 17,711 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что международные резервы увеличились после привлечения средств правительством и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Правительство получило 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

При этом, заявляют в НБУ, платежи по госдолгу были ниже поступлений от продажи ценных бумаг.

В ноябре чистая покупка валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 232 млн долларов. В целом в ноябре предложение валюты было выше спроса, в частности благодаря поступлению выручки от экспорта аграрной и металлургической продукции.

«Это позволило Национальному банку купить на межбанковском валютном рынке 357,8 млн долларов, из которых 76,7 млн долларов — по выбору лучшей цены, не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными факторами», — указывают в НБУ.

Кроме того, на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) в сумме 50,4 млн долларов (в эквиваленте).

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«Всего по состоянию на 1 декабря, объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, международные резервы по состоянию на 1 ноября составили 16,737 миллиарда долларов.

НБУ, резервы, ЗВР
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