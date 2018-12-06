Федерация футбола подала кандидатуру Павелко на выборы в Исполком УЕФА, - L’illustré

5 декабря УЕФА получило документы от Украины касательно кандидата на выборах в Исполком организации. Об этом сообщает швейцарское издание «L’illustré».
Отмечается, что Украина выдвинула кандидатуру действующего президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.
«Это обстоятельство еще больше укрепляет его (Павелко, — ред.) позиции в украинском футболе», — подчеркивает автор статьи Арно Беда.
Журналист добавляет, что Павелко уже имеет определенный опыт работы в УЕФА.
«Надо сказать, что этот квалифицированный человек уже имеет „точку опоры“ в Швейцарии. Он является членом исполкома „УЕФА Ивентс“, которая расположена в Ньоне. Цель организации — продвигать футбол в Европе. И нужно сказать, что кандидатура Павелка подходит для работы в этом направлении», — отмечает Арно Беда.
Напомним, в марте 2018 года путем голосования все члены Исполкома ФФУ поддержали кандидатуру Андрея Павелко и выдвинули его на выборы в УЕФА. Сами выборы должны состояться в феврале 2019 года.
Также напомним, что сегодня в рядах вице-президентов УЕФА Украина представлена Григорием Суркисом. Состоянием на сегодня, он утратил право быть переизбранным, и завершает свою карьеру в европейском футболе.
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