Страны ОПЕК договорились снизить добычу нефти

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на одного из делегатов.

«ОПЕК достигла в четверг предварительной сделки по сокращению добычи нефти, но еще не определилась с итоговой цифрой», — отмечает агентство.