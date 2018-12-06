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Немецкая прокуратура расследует «схему» Павелко с оффшором в ОАЭ, – Арно Беда

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Немецкая прокуратура расследует «схему» Павелко с оффшором в ОАЭ, – Арно Беда

Глава Бюджетного комитета ВР Андрей Павелко может предстать перед немецким судом — прокуратура Ингольштадта (Германия) возбудила против него уголовное дело, пишет КП в Украине.

Издание ссылается на статью «Новые разоблачения по делу Андрея Павелко» авторитетного издания L’ illustre. В ней известный журналист Арно Беда отметил, что немецкая прокуратура расследует коррупционную схему Павелко с оффшором в ОАЭ, позволившей ему вывести из Украины более 1,5 млн долларов кредита УЕФА.

«Возбужденное 12 ноября уголовное дело прокуратурой Ингольштадта должно позволить разоблачить механизм финансовой махинации, направленной на уклонение от налогов и расхищение денег», — говорится в сообщении,

В то же время, доказывая коррумпированность Павелко, Беда подчеркнул: нардеп «совершенно безнаказанно ведет образ жизни олигарха» — «Павелко потратил более 750 тыс. долларов за последние 2 года, включая аренду квартиры за 17 тыс. долларов, роскошный автомобиль „Бентли“ последней модели для своей гражданской жены и т.д, не указав эти суммы в декларации об имуществе».

Вместе с тем, Беда, отмечая, что баллотирование Павелко в члены Исполкома УЕФА свидетельствует о его желании «еще больше укрепить свою позицию „большой шишки“ украинского футбола», заостряет внимание на ее незаконности, вытекающей из членства Павелко в правлении прибыльной компании UEFA Events SA, «что запрещено совмещать с мандатом депутата ВР».

Кроме того, журналист намекает: расследование коррупции Павелко может затронуть и президента УЕФА Александера Чеферина, чья юридическая компания сотрудничает с занимающейся юридическим сопровождением всех контрактов займа Федерацией футбола Украины УЕФА украинской юркомпанией Moris Groupe.

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«Остается надеяться, что для Чеферина Павелко быстро окажется ничем иным как миражом, который он быстро захочет забыть, если не думает закончить один среди зыбучих песков», — резюмировал Беда.

Издание напоминает, что НАПК признало конфликт интересов у Павелко.

УЕФА, Андрей Павелко
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Четверг, 6 декабря 2018
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