Пентагон не намерен вмешиваться из-за конфликта в Керченском проливе

США не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке The Washington Post.

Вместе с тем Данфорд подчеркнул, что международное сообщество обязано отреагировать в иной форме на действия России, направленные на ограничение судоходства в районе Азовского моря. «Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море», — заявил он.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной. По данным телеканала, Соединенные Штаты уже уведомили о своем намерении по дипломатическим каналам Турцию, как того требует Конвенция Монтрё 1936 года.

В связи с инцидентом в Керченском проливе и захватом российскими пограничниками трех военных судов Украины Киев ввел военное положение в десяти областях. 6 декабря президент Петр Порошенко сообщил, что к границе с Россией перебрасываются дополнительные воинские соединения и военная техника.