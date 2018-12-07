Синод УПЦ заявил о давлении со стороны власти на епископат и верующих

Священный Синод Украинской православной церкви заявляет о давлении и уголовном преследовании своего епископата, духовенства и верующих после Собора епископов УПЦ, состоявшегося 13 ноября текущего года.
«После Собора епископов Украинской православной церкви, который состоялся 13 ноября 2018 года, на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви оказывается давление и осуществляются безосновательные уголовные преследования. В частности, архиереев Украинской православной церкви вызывают на „беседы“ в Службу безопасности Украины и создают препятствия при пересечении государственной границы Украины», — говорится в журнале № 42 Синода, заседание которого состоялось в пятницу под председательством главы УПЦ митрополита Онуфрия.
Среди других фактов названы отмена решения о регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры, проверка комиссией Министерства культуры Украины культурных ценностей в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, обыски и вызовы на допросы на территории разных епархий и др.
«Постановили: констатировать, что со стороны органов государственной власти совершаются безосновательные уголовные преследования и осуществляется давление на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви с целью заставить их принять участие в так называемом объединительном соборе. Считать такие действия нарушением конституционного права граждан Украины на свободу вероисповедания», — сказано в журнале.
Кроме того, Священный Синод постановил просить митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия сообщить Поместным православным церквям, уполномоченному Верховной Рады по правам человека, международным правозащитным организациям и дипломатическим учреждениям о давлении и уголовных преследованиях духовенства и верующих УПЦ.
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