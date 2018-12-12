Нацбанк укрепил гривну на 6 копеек

Национальный банк Украины на среду, 12 декабря, укрепил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,7132 гривны за доллар против 27,7768 гривны за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,5348 грн против 31,7350 грн накануне.