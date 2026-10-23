Президент США Дональд Трамп впевнений у правильності свого рішення щодо скасування "пекельних санкцій" проти Росії. Він також вважає, що у цьому його підтримують всі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, передає Rapid Response в Х.
Журналісти запитали президента США, чи обговорював він з сенаторкою Дарлін Грем законопроєкт її покійного брата Ліндсі про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.
Трамп заявив, що сенаторка згодна з ним у рішенні не вводити санкції проти РФ.
"Вона вважає, що всі вважають - я вчинив правильно, бо ми змогли повернути чудову людину (американця Стівена Габбарда, який знаходився у російській колонії - ред.)", - каже він.
Трамп зазначив, що Габбарда можна назвати "заручником, полоненим чи чимось іншим", але він щойно приземлився у США.
Нагадаємо, раніше The New York Times писало, що сенаторка Дарлін Грем м’яко висловила незгоду з рішенням президента США звільнити Росію від санкційного законодавства.
"Особисто я б обрала тиск на Росію, щоб вона припинила війну та знизила ціни на газ. Тому що я не довіряю Путіну, і я не довіряю Росії", - сказала вона журналістам на передвиборчому заході.
Грем заявила, що законопроєкт її брата Ліндсі - "пекельні санкції" - дає президенту США інструменти, щоб покласти край війні в Україні за допомогою економічних санкцій.
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