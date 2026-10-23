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Інститут демографії: Чисельність населення України становить 28,5 мільйона осіб

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Чисельність населення України станом на середину 2026 року становила 28,5 мільйона осіб.

Про це директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова сказала під час 10-го Українського жіночого конгресу сказала, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми буквально кілька днів тому завершили роботу над оцінкою чисельності населення на середину року (2026 року) – 28,5 млн. Пів мільйона ми втратили. Це не стільки через загибелі, скільки все ж таки через виїзд", - сказала Лібанова.

За словами науковиці, головним чинником демографічної динаміки нині залишається міграція – як внутрішня, так і зовнішня.

Водночас після скасування воєнного стану Україну може очікувати нова хвиля міграції, зокрема через виїзд чоловіків до своїх родин за кордон, вважає Лібанова.

«Мене в плані міграції турбує не те, що відбувається зараз, скільки те, що буде після скасування воєнного стану, коли чоловіки отримають можливість виїздити, коли повернуться з фронту. Роботу і зарплату, які вони вважатимуть для себе гідними, ми їм запропонувати не зможемо. Тоді виникає питання: а де воз'єднаються українські родини – в Україні чи за її межами? Я дуже боюсь, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком ймовірно», — сказала вона.

Лібанова, демографія
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