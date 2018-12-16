Порошенко рассказал, кого именно Медведчук представлял на переговорах в Минске

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа», член партии «За життя» Виктор Медведчук на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) фактически представлял президента РФ Владимира Путина.
«Давайте говорить, мы все это понимаем: де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина», — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.
При этом, по словам главы государства, Медведчук с весны этого года не принимает участие в заседаниях Трехсторонней группы в Минске.
Напомним, что 4 декабря представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук сообщил, что лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа», член партии «За життя» Виктор Медведчук уже не участвует в переговорах в Минске.
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