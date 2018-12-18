В новой церкви заявили об их признании Ватиканом

Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявляет о признании Ватиканом объединенной поместной Православной церкви Украины.

«Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании Митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита — эта церковь приобретает для Ватикана субъектность», — написал Зоря на своей странице в Facebook во вторник утром.

По его словам, это «весьма болезненная новость для Московской патриархии, и очень весомая — для католического и всего христианского мира».

«Хотя отсутствие евхаристического единства между Католической церковью и Православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого-то церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще имеет сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги. А это значит, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса», — отмечает архиепископ.

«Возможно, именно поэтому Вселенский патриарх и назначил это событие на 6 января — чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную Церковь-сестру», — резюмировал Зоря.

Как ранее сообщалось, 15 декабря Объединительный собор в Киеве объявил о создании поместной Православной церкви Украины. Предстоятелем объединенной церкви был избран Епифаний (Думенко).