США начали вывод войск из Сирии

Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии. Об этом объявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы начали возвращать войска США на родину, переходя к следующему этапу данной кампании», — отмечается в распространенном ею письменном заявлении, посвященном американской операции в Сирии.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на американский официальный источник сообщило, что США намерены вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.

По словам Сандерс, «пять лет тому назад» террористическая группировка «Исламское государство» была «мощной и опасной силой на Ближнем Востоке». «Теперь США разгромили территориальной халифат», утверждает официальный представитель американского лидера. Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.

Тем не менее «эти победы не сигнализируют о прекращении существования глобальной коалиции во главе с США или ее кампании» в Ираке и Сирии, подчеркнула Сандерс.

«США и их союзники готовы вновь действовать на всех уровнях, чтобы защищать американские интересы, когда это необходимо. Мы продолжим работать над тем, чтобы лишать радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и каких бы то ни было средств преодоления наших границ», — предупредила пресс-секретарь Белого дома.

В Сирии находилось до недавних пор около 2 тыс. американских военнослужащих, в Ираке — еще порядка 5,2 тыс.