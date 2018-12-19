США начали вывод войск из Сирии

Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии. Об этом объявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Мы начали возвращать войска США на родину, переходя к следующему этапу данной кампании», — отмечается в распространенном ею письменном заявлении, посвященном американской операции в Сирии.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на американский официальный источник сообщило, что США намерены вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.
По словам Сандерс, «пять лет тому назад» террористическая группировка «Исламское государство» была «мощной и опасной силой на Ближнем Востоке». «Теперь США разгромили территориальной халифат», утверждает официальный представитель американского лидера. Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.
Тем не менее «эти победы не сигнализируют о прекращении существования глобальной коалиции во главе с США или ее кампании» в Ираке и Сирии, подчеркнула Сандерс.
«США и их союзники готовы вновь действовать на всех уровнях, чтобы защищать американские интересы, когда это необходимо. Мы продолжим работать над тем, чтобы лишать радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и каких бы то ни было средств преодоления наших границ», — предупредила пресс-секретарь Белого дома.
В Сирии находилось до недавних пор около 2 тыс. американских военнослужащих, в Ираке — еще порядка 5,2 тыс.
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