США ввели санкции против российских троллей, «Петрова» и «Боширова»

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. Фигуранты списка назывались как связанными с ГРУ или «фабрикой троллей» людьми.
В документе, распостраненном в среду, сообщается, что санкции вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров». В пресс-релизе сказано, что они «офицеры ГРУ, ответственные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».
В списках также оказались люди, которых в США называли хакерами из российской военной разведки.
Восемь человек из этого списка уже находились в других санкционных списках США.
Также под санкциями США оказалось российское «Федеральное агентство новостей».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016