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США ввели санкции против российских троллей, «Петрова» и «Боширова»

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США ввели санкции против российских троллей, «Петрова» и «Боширова»

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. Фигуранты списка назывались как связанными с ГРУ или «фабрикой троллей» людьми.

В документе, распостраненном в среду, сообщается, что санкции вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров». В пресс-релизе сказано, что они «офицеры ГРУ, ответственные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».

В списках также оказались люди, которых в США называли хакерами из российской военной разведки.

Восемь человек из этого списка уже находились в других санкционных списках США.

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Также под санкциями США оказалось российское «Федеральное агентство новостей».

США, санкции, Солсбери
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Среда, 19 декабря 2018
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