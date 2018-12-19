США ввели санкции против российских троллей, «Петрова» и «Боширова»

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. Фигуранты списка назывались как связанными с ГРУ или «фабрикой троллей» людьми.

В документе, распостраненном в среду, сообщается, что санкции вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров». В пресс-релизе сказано, что они «офицеры ГРУ, ответственные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».

В списках также оказались люди, которых в США называли хакерами из российской военной разведки.

Восемь человек из этого списка уже находились в других санкционных списках США.

Также под санкциями США оказалось российское «Федеральное агентство новостей».