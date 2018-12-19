Одного из фигуранта «дела Бабченко» освободили

Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко — одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Как передает DW, главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.

В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Напомним, что СБУ задержала Стельмашенко 13 июня. Правоохранители узнали о нем из телефона Бориса Германа, который на тот момент находился под арестом как непосредственный заказчик инсценированного убийства журналиста. В квартире Стельмашенко нашли незарегистрированный пистолет с патронами. В СБУ тогда заявили, что он в мае 2018 года вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. При этом обратные билеты Стельмашенко и его спутникам покупал все тот же Герман по просьбе Вячеслава Пивоварника — его следствие считает главным организатором ряда предотвращенных терактов.

Впрочем, Борис Герман на судебных заседаниях пояснял, что лично не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем тот ездил в Ростов. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и защитник Олег Юрченко.

20 декабря Шевченковский суд проведет подготовительное заседание по делу Вячеслава Пивоварника. Он до сих пор находится в розыске, однако СБУ заочно обвинило его в государственной измене, организации приготовления к теракту, финансировании терроризма и незаконном обороте оружия.