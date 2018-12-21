Forbes составил список миллиардеров-неудачников уходящего года

Глава компании Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes, обеднев сильнее всех в 2018 году, следует из данных рейтинга.

Состояние миллиардера уменьшилось на 18,7 миллиарда долларов и составляет на данный момент 52,5 миллиарда долларов. Кроме того, создатель Facebook оказался единственным американцем в списке главных неудачников уходящего года.

«Уходящий год выдался ужасным для Марка Цукерберга. Скандалы с утечкой пользовательских данных, видимо, еще долго будут преследовать Facebook и создателя соцсети», — пишет издание.

В рейтинг «лузеров» также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега (потерял за год 16,2 миллиарда долларов, состояние оценивается в 59,6 миллиарда), владелец германского производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер (потерял 14 миллиардов долларов, состояние — 12,9 миллиарда), основатель интернет-гиганта Tencent Ма Хуатэн (потерял 10,1 миллиарда долларов, состояние — 35,1 миллиарда), владелец одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов мира America Movil Карлос Слим Элу (потерял 9,3 миллиарда долларов, состояние — 56 миллиардов) и другие.

В апреле 2018 года, после того, как стало известно, что Facebook допустила утечку данных 50 миллионов пользователей, Марк Цукерберг потерял почти 8 миллиардов долларов за пару дней. Отчитываться о утечке ему пришлось перед Конгрессом США, но это не спасло миллиардера от проблем. В июле состояние Цукерберга сократилось на 15,4 миллиарда после того, как Facebook не оправдала ожидания инвесторов о росте выручки.