В правительстве похвастались ростом реальной зарплаты в Украине

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%. Об этом он сказал в субботу во время итоговой пресс-конференции, передает ЭП.

Он напомнил, что в прошлом году минимальная зарплата выросла вдвое, а с января 2018 года еще на 16,3% и была установлена на уровне 3,723 тысяч гривен в месяц.

"В следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4,173 тысяч гривен", - заявил Рева.

"Среднемесячная номинальная зарплата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% и составила 8,660 тысяч гривен. Реальная зарплата выросла на 13%.

По его словам, в прошлом году цифры были следующие: 37% номинального роста и 20% реального.