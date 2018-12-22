В правительстве похвастались ростом реальной зарплаты в Украине

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%. Об этом он сказал в субботу во время итоговой пресс-конференции, передает ЭП.
Он напомнил, что в прошлом году минимальная зарплата выросла вдвое, а с января 2018 года еще на 16,3% и была установлена на уровне 3,723 тысяч гривен в месяц.
"В следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4,173 тысяч гривен", - заявил Рева.
"Среднемесячная номинальная зарплата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% и составила 8,660 тысяч гривен. Реальная зарплата выросла на 13%.
По его словам, в прошлом году цифры были следующие: 37% номинального роста и 20% реального.
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