Карты платежной системы НБУ принимают 95% терминалов в Украине

В Украине почти 95% всех торговых терминалов, принимают платежные карты Национальной платежной системы «Простир». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Почти 95% всех торговых терминалов в Украине сегодня принимают платежные карты Национальной платежной системы «Простир», — говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что в НПС «Простир» уже введены популярные на рынке технологии бесконтактной оплаты, двухфакторная аутентификация платежей в Интернете, межбанковские р2р-переводы, значительно расширен продуктовый ряд системы.
«Достижения этого года является залогом для дальнейшего успешного развития национальной платежной системы. Согласно стратегии развития НПС „Простир“, в 2019 году мы планируем активизировать эмиссию наших платежных карт и увеличить долю национальной системы в общем объеме безналичных операций», — отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Александр Яблунивский.
По его словам, это станет возможным благодаря внедрению в НПС «Простир» современных технологий, повышению уровня осведомленности и лояльности к бренду Простир, а также усилению доверия со стороны потенциальных и существующих пользователей платежных карт национальной платежной системы к безналичным расчетам.
НПС «Простир» — это национальная система розничных платежей, созданная Национальным банком, расчеты по которой осуществляются с помощью платежных карточек на территории Украины. На сегодня участниками системы являются национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» и 50 банков. С применением платежных карт НПС «Простир» за прошлый год произведено 10,7 млн операций на сумму 16,3 млрд грн.
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