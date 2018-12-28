Украина сохранит ограничения на въезд россиян

Государственная пограничная служба опровергает распространенную информацию об отмене запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации в возрасте 16 до 60 лет. Об этом «Украинской правде» заявил 28 декабря помощник главы ГПСУ Олег Слободян.
Он отметил, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.
«Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ», — сказал Слободян.
Ранее в пятницу вечером некоторые СМИ, ссылаясь на Слободяна, распространили информацию, что Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.
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