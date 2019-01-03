Новый опрос: Тимошенко и Зеленский в лидерах

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский получают наибольшую поддержку среди возможных кандидатов в президенты Украины.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года, за Тимошенко готовы проголосовать 13,4% среди всех опрошенных 2045 респондентов (и 18,6% от тех, кто определился и планирует голосовать), за Зеленского — 10,8% (15% определившихся).

Кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко готовы поддержать 8,5% (11,8% от определивших и планирующих голосовать), лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 8,1% (11,2% определившихся), действующего президента Петра Порошенко — 7,7% (10,7% определившихся), лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 6% (8,3% определившихся).

За лидера партии «Наши», народного депутата Евгения Мураева готовы голосовать 3,9% (5,4% от определившихся), за мэра Львова и лидера партии «Самопомич» Андрея Садового — 3,4% (4,7% определившихся), за певца Святослава Вакарчука — 3,3% (4,6% от определившихся), за народного депутата и члена партии «Укроп» Александра Шевченко — 3% (4,2% определившихся), за кандидата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула — 1,4% (1,9% от определившихся).

Согласно данным опроса, 77,8% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 17,8% считают, что точно не будут голосовать, 4,9% не определились или воздержались от ответа.