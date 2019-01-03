Dragon Capital купила очередной офисный центр в Киеве

Антимонопольный комитет разрешил инвесткомпании Dragon Capital купить офис Фортуна-банка в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
«Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное (через ООО „Инвесткапитал“) приобретение активов в виде нежилых помещений, принадлежащих Фортуна-банка в Киеве», — говорится в сообщении.
Как сообщает FinClub, 20 ноября компания «Инвесткепитал» в ходе аукциона приобрела центральный офис ликвидируемого Фортуна-банка.
Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу нежилое здание площадью почти 4 тыс кв м, а также земельный участок площадью 0,085 га на ул. Боричев Ток, 35-в Подольском районе Киева.
Согласно паспорту аукциона, стартовая цена лота составила 127,3 млн грн (скидка 30% к предыдущей цене в 181,9 млн грн).
ООО «Инвесткепитал» создано в июне 2017 года, основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. Согласно данным Единого госреестра, участниками компании являются «Финансовая компания «Инвесткепитал» (99,98%), «Драгон Капитал Инвестментс» (0,02%). Конечным бенефициаром указан Томаш Фиала.
Ранее Dragon Capital завершила сделку по приобретению у АО «Укрсоцбанк» бизнес-парка Horizon Park Business Center площадью 69 тысяч квадратных метров.
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