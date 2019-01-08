Amazon снова стала самой дорогой компанией в мире

Американская компания Amazon вновь обогнала по рыночной капитализации Microsoft, став самой дорогой компанией в мире. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg.

Капитализация Amazon составила $797 млрд при росте акций на 3,4%, а корпорации Microsoft - $789 млрд при росте акций на 0,1%. Третью строчку по капитализации занимает холдинг Alphabet, в который входит корпорация Google с рыночной стоимостью $745 млрд, четвертую - Apple с результатом $702 млрд.

2 января Apple опубликовала данные за первый финансовый квартал, истекший в конце прошлого года. Прогноз выручки за этот период был снижен с $89-93 млрд до $84 млрд. Данное обстоятельство спровоцировало резкий спад - на 7,7% - котировок акций фирмы на фондовой бирже. Как результат, рыночная капитализация Apple опустилась ниже отметки $700 млрд. В августе прошлого года рыночная капитализация компании превышала $1 трлн, однако затем снизилась и по состоянию на середину декабря 2017 года чуть превышала $800 млрд.

Впервые Amazon опередила Microsoft по рыночной стоимости в феврале 2018 года, второй раз ей удалось сделать это в декабре. Глава Amazon Джефф Безос возглавляет рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает в нем вторую строчку.