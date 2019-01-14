В пяти областях страны начинают тестировать телемедицину

В пяти областях Украины в ближайшее время начнется тестирование телемедицины в сельских амбулаториях. Это во время селекторного совещания относительно состояния реализации реформы сельской медицины подчеркнул вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует его пресс-служба.
По его словам, в пяти областях — Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской начнется тестирование телемедицины в сельских амбулаториях по 4 нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и дерматологические заболевания. Уже в ближайшее время области должны определить такие амбулатории.
«Сегодня все области уже вышли на реализацию проектов. И в 2019 году все сельские амбулатории, в рамках реформы, должны быть введены в эксплуатацию. Сегодня мы вплотную приближаемся к внедрению телемедицины», — отметил Зубко.
Он добавил, что вводя телемедицину, семейному сельскому врачу предоставляют уникальную возможность получить профессиональную консультацию узкопрофильного специалиста по поводу диагноза или лечения.
Чиновник подчеркнул, что цель реформы медицины — не строительство новых амбулаторий или установка медицинского оборудования, а уменьшение смертности людей и количества новых заболеваний, увеличение продолжительности жизни украинцев непосредственно в сельской местности.
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