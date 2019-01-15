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Депутат Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»

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Депутат Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил, что накануне введения временной администрации в банк «Киевская Русь» депутат Верховной Рады Игорь Луценко снял со счетов 750 тыс. грн.

В Фонде сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку достоверности данных, указанных в имущественной декларации народным депутатом Игорем Луценко.

Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в рамках уголовного производства по фактам, установленным совместно ФГВФЛ и правоохранительными органами, которые указывают на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

Фонд напоминает, что 20 марта 2015 года на основании постановления НБУ об отнесении банка «Киевская Русь» к категории неплатежеспособных в банк ввели временную администрацию.

А за день до этого, 19 марта 2015 года, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс. грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И.В.Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту главного бухгалтера.

«Этический аспект этого дела состоит в том, что член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, общественный деятель, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, по всем признакам воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики банка не получат свои деньги более гарантированной суммы», — подчеркивают в Фонде.

Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между депутатом и главным бухгалтером банка.

«В частности, Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. грн, а остальные — только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с законом „О системе гарантирования вкладов физических лиц“. Так, впрочем, и произошло — остаток своих средств он получил за счет ФГВФЛ. Между тем, главному бухгалтеру банка И.В. Гнатенко на момент совершения сделки было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно», — добавили в Фонде.

По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату и, в таком случае, эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко.

Если же главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 тыс. грн она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог.

Однако при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то потерялась: в электронной декларации народного депутата Игоря Луценко за 2015 год указаны только деньги в другом банке — в ПАО «Укринбанк». В этом банке находилось 700 тыс. грн, 14 тыс. евро и $100 тыс. И не упоминается о совершении любых сделок и расходов, как того требует закон «О предотвращении коррупции» (п.10 части первой ст. 46).

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Учитывая изложенные факты, 25 октября 2018 года департамент расследования противоправных деяний ФГВФЛ направил в НАБУ заявление/сообщение о совершении уголовного преступления народным депутатом Игорем Луценко.

Источник

Игорь Луценко, Киевская Русь
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