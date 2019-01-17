В «Нафтогазе» уверяют, что начали получать первые деньги из выигранных у «Газпрома» $2,6 миллиардов

Глава правления НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев рассказал о проблеме выполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража — получения $ 2,6 млрд от российского газового монополиста. Как заявил Коболев в интервью журналу «Новое время страны», «Нафтогаз» уже начал получать средства от «Газпрома».

«Мы уже начали их (средства — ред.) получать: списываем избыточные средства, которые нам Газпром переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них — в Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов. Я на этот процесс смотрю очень оптимистично», — сказал Коболев.

При этом глава «Нафтогаза» оптимистично настроен насчет сроков взыскания 2,6 млрд долларов.

«У Газпрома за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга Газпрома перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», — добавил он.

Напомним, что в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах.