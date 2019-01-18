Войти
Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ
дружба народов
Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ
Порошенко создал в Волновахе военно-гражданскую администрацию
официально
Порошенко создал в Волновахе военно-гражданскую администрацию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Мураев ответил Медведчуку и Рабиновичу за Авакова

1245

Народный депутат Евгений Мураев ответил на обвинения в сотрудничестве с Арсеном Аваковым, обратив внимание пользователей соцсетей, что он уже был и «агентом Кремля», «племянником Азарова», и «зятем Рабиновича» и «проектом Порошенко».

Он предположил, что все это — часть однообразного креатива, который распространяют его бывшие коллеги. При этом он выложил ироничное фото, на котором сидит за столом в окружении табличек с соответствующими надписями.

«Виктор Владимирович (Медведчук — ред.) и Вадим Зиновьевич (Рабинович — ред.) — люди креативные, только креатив их топчется на одном месте, безнадежно застряв в 80-х.

Видимо от отчаяния сам Медведчук ездит на российские каналы, чтобы рассказать „правду о Мураеве“. В Украине его „правду“ ретранслируют только окончательно опустившиеся люди, которым уже все равно терять нечего», — подчеркнул Мураев.

Он также обратил внимание на то, что на телеканалах, принадлежащих медиа-группе Виктора Медведчука соответствующие новости ставятся только со ссылкой на другие ресурсы, в первую очередь, российские.

Читайте также: Новая метла: что удалось и что не удалось Трампу за два года в Белом доме

«Но тогда получается, что избиратель партии Медведчука живет в России. В этом случае остается пожелать в их избирательной кампании огромных успехов и высокого рейтинга, который традиционно демонстрировали в украинской политике проекты Медведчука и Рабиновича», — с юмором подытожил Мураев.

Евгений Мураев
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 января 2019
Четверг, 17 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Юбилей евро – итоги, проблемы, перспективы

За счет отказа от денежно-кредитного суверенитета страны, вошедшие в еврозону, рассчитывали снизить стоимость заимствований и обеспечить большую свободу для торговли, капитала и рабочей силы. Номинальное сближения инфляции и процентных ставок сразу после введения евро действительно наблюдалось. Однако, страны с более высокой инфляцией постепенно теряли конкурентоспособность и возможности для роста экономики. Притоки капитала в менее развитые страны еврозоны усиливали циклические колебания, повышая системные риски и закрепляя разрыв в производительности труда. Правительства стран еврозоны оказались неспособными ввести надлежащий уровень бюджетной дисциплины и провести структурные реформы, что привело к макроэкономическим дисбалансам.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Возьмите лестницу!

Появляется новая организация и находит воодушевленных и готовых покупать клиентов. Это ранние последователи. Фанаты. Люди, которые знали, что у них есть проблемы. Таким клиентам продавать нетрудно, они выстроятся в очередь. А потом может случиться страшное. Конечно, эта группа клиентов вскоре будет исчерпана. На этом этапе вы можете решить перейти в новый город или на новый рынок и начать заново, отыскать новых фанатов. И если вы сможете действовать в том же духе, все получится и с «новенькими». Но многие компании на этом этапе просто умирают.
Дмитрий Гнап
Дмитрий Гнап
журналист

Новая Украина – новый феодализм

После школьного курса истории феодализм у нас ассоциируется со Средневековьем, рыцарями в металлических латах и темными, затюканными крестьянами. Впрочем, оставим стереотипы. Сегодняшний общественно-политический строй в Украине больше похож именно на феодальную монархию, а не на капиталистическую республику, как это записано у нас в Конституции. Выборы и распределение ветвей власти - эти атрибуты демократии, конечно, добавляют современного вида нашему государственному устройству. Но сути его не меняют. Если присмотреться внимательнее, феодализм вполне возможен в эру смартфонов, электромобилей и 4G-Интернета.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016