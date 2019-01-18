Мураев ответил Медведчуку и Рабиновичу за Авакова

Народный депутат Евгений Мураев ответил на обвинения в сотрудничестве с Арсеном Аваковым, обратив внимание пользователей соцсетей, что он уже был и «агентом Кремля», «племянником Азарова», и «зятем Рабиновича» и «проектом Порошенко».

Он предположил, что все это — часть однообразного креатива, который распространяют его бывшие коллеги. При этом он выложил ироничное фото, на котором сидит за столом в окружении табличек с соответствующими надписями.

«Виктор Владимирович (Медведчук — ред.) и Вадим Зиновьевич (Рабинович — ред.) — люди креативные, только креатив их топчется на одном месте, безнадежно застряв в 80-х.

Видимо от отчаяния сам Медведчук ездит на российские каналы, чтобы рассказать „правду о Мураеве“. В Украине его „правду“ ретранслируют только окончательно опустившиеся люди, которым уже все равно терять нечего», — подчеркнул Мураев.

Он также обратил внимание на то, что на телеканалах, принадлежащих медиа-группе Виктора Медведчука соответствующие новости ставятся только со ссылкой на другие ресурсы, в первую очередь, российские.

«Но тогда получается, что избиратель партии Медведчука живет в России. В этом случае остается пожелать в их избирательной кампании огромных успехов и высокого рейтинга, который традиционно демонстрировали в украинской политике проекты Медведчука и Рабиновича», — с юмором подытожил Мураев.