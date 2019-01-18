В СБУ заявили о пророссийском «подполье» и попытке совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили одессита, сотрудничавшего с агентурной сетью подконтрольного российским спецслужбам антиукраинского центра, которому предлагали совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды.
Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, гражданина Украины якобы постепенно вовлекали в преступную деятельность в пользу врага, переходя от простых, на первый взгляд, и невинных задач к более сложным.
«Мы установили, что мужчина систематически ездил в оккупированный АР Крым и непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, где встречается с братом, бывшим активистом „Куликова поля“ и действительным координатором пророссийского „подполья“ Одесской области, объявленным в розыск. Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание „ботов“ и другие мелкие задачи», — рассказали в СБУ.
В ходе этих поездок его знакомили с другими кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к более крупным делам.
«И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток. После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину», — сказано в сообщении.
Как отметили в СБУ, сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016