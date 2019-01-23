Сирия пригрозила Израилю нанести удар по аэропорту Тель-Авива

Сирия оставляет за собой право симметрично ответить на удары израильских ВВС и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. Тезисы его выступления опубликовало сирийское правительственное агентство SANA.

По словам аль-Джаафари, Сирия прибегнет к такому ответу, если Совет Безопасности не примет мер в связи с ударами Израиля по территории Сирии.

Он также обвинил некоторых постоянных членов СБ ООН в покровительстве, которое они оказывают Израилю. Джаафари уточнил, что «агрессия Израиля против Сирии» была бы невозможной «без неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию».

Напомним, что очередной удар по объектам на территории Сирии израильская авиация нанесла в ночь на 21 января. По словам представителя Армии обороны Израиля, были атакованы иранские склады с оружием, разведывательный объект и тренировочный лагерь Корпуса стражей исламской революции. Израильтяне уточнили, что удары были нанесены в ответ на запуск наземной ракеты иранскими военными с территории Сирии.