The New York Times написала о тайном соглашении Израиля и Сирии по поставкам российской вакцины

Израиль и Сирия договорились вернуть на родину задержанную в Сирии израильтянку при условии, что Тель-Авив закупит партию российской вакцины от коронавируса и передаст ее Дамаску, сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По данным газеты, Израиль купит для Сирии партию препарата «Спутник V», объем партии при этом не раскрывается.
Такая же информация появилась у газеты Asharq Al-Awsat, издание ссылается на израильские источники. Как пишет издание, один из израильских телеканалов процитировал чиновника, который сказал о «дополнительной цене», которая была заплачена Израилем при заключении соглашения о возвращении женщины. Чиновник подчеркнул, что это не затронуло интересы страны и ее граждан, и носило, скорее, символический и гуманитарный характер. Источники Asharq Al-Awsat связали это высказывание с покупкой Израилем вакцины от коронавируса.
Молодая женщина пересекла границу с Сирией случайно, сообщало агентство SANA. По его информации, это произошло в феврале на юго-западе Сирии, в районе города Эль-Кунейтра. Женщину задержали военные.
Израиль обратился к России с просьбой помочь решить вопрос. В пятницу, 19 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что президент Владимир Путин помог с возвращением гражданки страны на родину. «Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным, и попросил его о помощи... Я хотел бы поблагодарить его за то, что он вновь поддержал нас в возвращении граждан Израиля на родину», — заявил Нетаньяху.
По его словам, в ответ Израиль вернул в Сирию двух пастухов, которые заблудились и незаконно пересекли границу, а также освободил жителя Голанских высот. Он ранее был осужден за «подстрекательство».
В пятницу газета The Times of Israel сообщала, что возвращение израильтянки предполагало дополнительные условия, которые не были разглашены. Издание писало, что «центральный аспект» договоренностей был запрещен к публикации военной цензурой.
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