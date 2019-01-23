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Дэвид Бекхэм стал совладельцем еще одного футбольного клуба

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Дэвид Бекхэм стал совладельцем еще одного футбольного клуба

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал совладельцем футбольного клуба пятого дивизиона чемпионата страны «Солфорд Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 2014 году 50% акций клуба купили пять бывших футболистов английского «Манчестер Юнайтед» — родившийся в Солфорде Пол Скоулз, а также Райан Гиггз, Фил Невилл, Гари Невилл и Ники Батт (каждый приобрел по 10%). Остальные акции выкупил сингапурский миллиардер Питер Лим, владеющий также испанской «Валенсией». Сообщается, что Бекхэм завладел десятипроцентной долей, которую выкупил у Лима. Таким образом, футболисты МЮ стали обладателями контрольного пакета акций.

«Солфорд» был основан в 1940 году в пригороде Манчестера. На протяжении многих лет клуб выступал в восьмом и девятом дивизионах чемпионата Англии. В сезоне-2014/15 «Солфорд» поднялся в седьмой дивизион, в 2015/16 — в шестой, в 2016/17 — в пятый. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице Национальной лиги (пятый дивизион).

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Бекхэм выступал в качестве футболиста с 1993 по 2013 год. Полузащитник играл за «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», американский «Лос-Анджелес», итальянский «Милан» и французский ПСЖ, также выступал за сборную Англии. В 2014 году Бекхэм приобрел американский клуб «Интер Майами», который начнет выступления в Главной футбольной лиге (MLS) в 2020 году.

футбол, Дэвид Бекхэм
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