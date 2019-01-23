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Saudi Aramco планирует приобрести газовые активы в США на миллиарды долларов

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Saudi Aramco планирует приобрести газовые активы в США на миллиарды долларов

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) хочет приобрести газовые активы в США и готова потратить на это «миллиарды долларов», заявил генеральный директор компании Амин Нассер агентству Reuters.

«У нас есть заинтересованность в дополнительных инвестициях в США. Международная газовая команда Aramco получила открытую платформу для изучения закупок газа по всей цепочке поставок. Им были предоставлены значительные финансовые ресурсы — на миллиарды долларов», — заявил Нассер на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Напомним, что в ноябре гендиректор Saudi Aramco рассказал, что компания намерена увеличить объем производства газа и экспортировать его. Для этого потребуются инвестиции в размере $150 млрд в течение следующего десятилетия.

Aramco планирует увеличить добычу газа с 14 млрд куб. футов до 23 млрд стандартных куб. футов (0,65 млрд куб. м) в день, отметил Нассер. По его словам, нетрадиционные газовые ресурсы будут играть важную роль в развитии химического сектора Саудовской Аравии.

Инвестиции в газовый и нефтехимический сектор США стали «очень прибыльными» из-за большой доступности этановых ресурсов, сказал Нассер в Давосе.

«По газу мы будем одним из основных мировых игроков», — добавил он.

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Saudi Aramco уже принадлежит крупнейший в США нефтеперерабатывающий завод Motiva.

«Мы договорились о дополнительных инвестициях в размере $10 млрд в нефтеперерабатывающий комплекс Motiva», — сообщил Нассер.

газ, Saudi Aramco
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