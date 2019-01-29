Гройсман поддержал Порошенко на выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал намерение главы государства Петра Порошенко баллотироваться на второй срок на очередных президентских выборах 31 марта.

Об этом он сказал во время выступления на форуме «От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем», где Порошенко официально заявил о своих планах.

«Я поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказал Гройсман.